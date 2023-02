Jan van de Pas (ToeterJan) baalt als een stekker. Er is ingebroken in zijn autootje. De dieven hebben zijn dashboard meegenomen. Dit gebeurde aan het Hof ter Aa.

Nare verrassing voor Toeterjan: ingebroken in auto

39 minuten geleden

Jan van de Pas, bij velen beter bekend als Toeterjan, schrok zich dinsdagochtend een hoedje. Zijn speciale blauwe autootje was in de voorgaande nacht opengebroken bij hem voor de deur aan het Hof ter Aa in Boxtel. Dieven vernielden het slot en sloopten het dashboard er uit.

De buurvrouw wekte Jan ‘s ochtends met de mededeling dat er iets met zijn auto aan de hand was. De Boxtelaar rijdt sinds enkele jaren met zijn blauwe auto door de regio om te kunnen toeteren bij zijn favoriete voetbalclubs PSV, FC Eindhoven en Nemelaer Haaren, maar hij rijdt er ook mee naar ODC, waar Jan in het G-team speelt.

De teleurstelling was dinsdag dan ook groot bij Jan: ,,Waarom doet iemand dit? Ik hoop dat ik snel weer kan rijden met mijn autootje.”

BEELDEN INSTUREN

Wijkagent Hicham Argani trekt zich de leed van Jan erg aan en heeft al aangegeven de dader(s) op te gaan sporen. Hij roept iedereen op die beelden heeft van of rond Hof ter Aa, waar mogelijk iets van de vernieling op te zien is, naar hem te sturen. Argani roept de dader zelf ook op om zich te melden: ,,Heb je last van je geweten? Maak het jezelf makkelijk en meld je!”