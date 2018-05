Guus Meeuwis naar Podium Boxtel

Guus Meeuwis presenteert zijn nieuwe album Guus Geluk vrijdag 18 mei tussen 15.00 en 16.00 uur in Podium Boxtel. Dat is dinsdagavond bekendgemaakt op zijn website. Mensen kunnen via e-mail kans maken op een plek op de gastenlijst.

De Tilburgse zanger is met band de hele week het huisorkest in de studio van presentator Humberto Tan. Die mocht tijdens de eerste uitzending een pijltje gooien op een ronddraaiende landkaart van Nederland. Op de plek waar het pijltje doel zou treffen, beloofde Guus zijn nieuwe album ten doop te houden. Het werd dus Boxtel. In overleg met de gemeente is gekozen voor Podium Boxtel. Mensen kunnen tot donderdag 17 mei 12.00 uur een e-mail sturen naar info@guusmeeuwis.nl. Door middel van loting wordt bepaald wie op de gastenlijst wordt geplaatst. De organisatie streeft ernaar minimaal de helft van de lijst te reserveren voor inwoners uit Boxtel, Liempde en Lennisheuvel. Klik hier voor alle informatie.

Burgemeester Mark Buijs toonde zich bij aanvang de gemeenteraadsvergadering verheugd op de komst van de zanger. ,,Iedereen gisteren Humberto Tan gezien? Eén van onze top-Brabanders komt naar Boxtel. Als iemand in de roos kan gooien, gooit-ie in Boxtel! We heten Guus van harte welkom in Boxtel en zijn blij dat we vandaag de hele dag mee hebben kunnen werken om dat mogelijk te maken. We wensen Guus van hieruit veel succes in Boxtel én met zijn nieuwe album!"