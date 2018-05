Gelukkige fans genieten van Guus

RENS VAN DEN ELSEN

Het zit erop, Guus Meeuwis heeft Boxtel alweer verlaten. Maar niet voordat hij het dorp een klein beetje op zijn kop zette door zijn nieuwe cd 'Geluk' te presenteren in Podium Boxtel. ,,Het begon allemaal met een pijltje in een dartbord bij Humberto (Tan, van RTL Late Night - red.). Dat we dit in zo'n korte tijd voor elkaar hebben gekregen is toch wel te danken aan de gemeente Boxtel", zegt de zanger als hij op de bühne staat.

Bijna vierduizend fans van Meeuwis hadden zich ingeschreven voor een plekje op de gastenlijst. Slecht driehonderd mochten er binnen. Toch leek het gros van de gelukkigen uit Boxtel te komen. Velen van hen stonden zelfs al om 13.00 uur voor de deur van het theater, terwijl die pas om 14.00 uur open gingen.

Als om 15.00 uur de eerste noten klinken en Guus Meeuwis het podium bestijgt, klinkt er een luid applaus vanuit het publiek. Jong en oud staan zij aan zij en zingen uit volle borst de bekende liedjes mee zoals 'Brabant', 'Proosten' en 'Tranen gelachen'. Tussendoor volgen ook enkele nieuwe nummers van de cd 'Geluk' met titels als 'Wat zou Elvis doen', 'Ik geloof in geluk' en 'Je moet het voelen'. ,,Het blijft natuurlijk spannend om deze voor het eerst live voor een publiek te spelen. Normaal hoef ik maar naar de zaal te luisteren als ik mijn tekst even kwijt ben, maar dat gaat met nieuwe muziek zo lastig", grapt de zanger halverwege zijn show. Het publiek vindt het allemaal prachtig en het uur vliegt dan ook voorbij.

Na afloop, als de zaal leeg loopt, genieten veel mensen nog even na. Voorzitter van Podium Boxtel, Paul van Alphen, ziet het tevreden aan. ,,Iedereen heeft zijn stinkende best gedaan om er een succes van te maken. Daar ben ik ontzettend trots op", vertelt hij.

Rond 17.00 uur is de Meeuwis-karavaan weer vertrekken en keerde de rust in het dorp weer terug. Wat een 'Geluk'.

FOTO: Fans van Guus Meeuwis probeerden zo dicht mogelijk bij het podium te staan voor het optreden. (Foto: Peter de Koning).