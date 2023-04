‘Notenbos voor iedereen in Boxtel’

1 uur geleden

Ze noemen zichzelf ‘De Noteneters’. Mirjam Bemelmans en Jos Stift uit Boxtel werken aan het realiseren van een notenbos. Iedereen zou daar in de toekomst gratis de eiwitrijke voeding kunnen oogsten. Zij roepen mensen op om bij het initiatief aan te sluiten: 12 en 13 mei zijn er bijeenkomsten.

,,Het notenbos moet voor iedereen toegankelijk worden. In vroegere eeuwen had je ook zulke gemeenschappelijke percelen”, legt Bemelmans uit. Zij en Stift hebben een groen en sociaal hart. Het duo zit onder meer in de werkgroep Transitie Boxtel. Bemelmans is ook actief in de lokale politiek voor PvdA-GroenLinks. En het tweetal werkt nu dus aan de oprichting van stichting De Noteneters.

Er wordt nog gezocht naar een locatie op fietsafstand van de bebouwde kom van Boxtel. Het notenbos heeft verschillende doelen, legt Bemelmans uit. ,,Enerzijds vanwege de eiwittransitie. Als we iets anders willen dan vlees, kopen we vervangers. Maar noten vormen ook een goed alternatief! Die zitten boordevol eiwitten.” Bovendien hopen Bemelmans en Stift op een stukje verbinding tussen de toekomstige gebruikers.

SUBSIDIES EN SPONSORS

Het idee voor een notenbos in Boxtel heeft Bemelmans al zo’n vier jaar. Het plan heeft nogal wat voeten in de aarde. Zo is er een startkapitaal nodig. ,,Zo was ik bezig met een subsidie van 30.000 euro via het Groen Ontwikkelfonds Brabant (GOB), maar heb daar helaas op misgegrepen”, vertelt Bemelmans.

De zoektocht naar andere subsidies wordt onverminderd doorgezet. Ook zoeken De Noteneters naar sponsors. Van dat geld moet een stuk grond en de aanplantkosten worden betaald. Bemelman en Stift zoeken geïnteresseerden die mee willen helpen en/of denken. Bemelmans: ,,Bijvoorbeeld met het zoeken naar sponsors. Of misschien weet iemand ergens een stukje land dat beschikbaar is...”

MEISJE EN DE TRACTOR

Een eerste brainstormsessie vindt vrijdag 12 mei van 19.00 tot 21.00 uur plaats. Daags erna (13 mei) staat er tussen 15.00 en 17.00 uur een bijeenkomst gepland. Manon Ossevoort, bekend van haar boek Het meisje en de tractor, leidt de gesprekken.

Aanmelden kan via denoteneters@gmail.com. De locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers, dus wordt na aanmelding gecommuniceerd. Via het genoemde mailadres kunnen geïnteresseerden zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief onder vermelding van: ‘ja, ik ontvang graag nieuwsbrief Nootberichten’.