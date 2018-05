Balans verlaat raadsavond voortijdig

HENK VAN WEERT

Oppositiepartij Balans is gisteravond voortijdig weggelopen bij de besloten gemeenteraadsvergadering die werd belegd om een nieuw beleidsakkoord op te stellen. Het CDA had vooraf al aangekondigd de bijeenkomst in het Lennisheuvelse horecabedrijf Jacobushof te boycotten.

Volgens formateur Peter van de Wiel (Combinatie95) wilde Balans inhoudelijk praten over de contouren voor een nieuw bestuursprogramma. Die heeft hij samen met vertegenwoordigers van SP, D66 en INbox uitgezet voor de komende jaren. ,,Vragen stellen was natuurlijk prima, maar het was nooit onze bedoeling om te praten over de manier hoe we de beleidspunten hebben gekozen. Daar praten we op 5 juni in het openbaar over, niet achter gesloten deuren", meldde Van de Wiel kort na afloop van de raadsavond.

De bijeenkomst was dinsdag puur bedoeld voor oppositiepartijen om hun inbreng te leveren voor het beleid dat het college van B. en W. de komende jaren uitstippelt, benadrukte de formateur: ,,PvdA/GroenLinks en VVD hebben daar gretig gebruik van gemaakt. En die input gaan we ook meenemen. Jammer dat Balans en CDA dat niet hebben gedaan. Temeer omdat voor het eerst in de geschiedenis coalitiepartijen de oppositie de kans bieden om beleidspunten aan te dragen voor een bestuursakkoord."

De bijeenkomst gisteravond verliep op de wijze waarop de voorbije jaren ook door de raadsfracties werd gesproken over de zogeheten kadernota, de opmaat van een nieuwe begroting. ,,Het was een constructieve bijeenkomst. Aan vijf thematafels konden deelnemers suggesties aandragen en dat gebeurde volop", aldus Van de Wiel.

Vooraf had Balans aangegeven de besloten bijeenkomst alleen te willen bezoeken om te luisteren naar wat de coalitiepartijen te vertellen hadden over het toekomstige beleidsprogramma.

,,We hadden een toelichting en onderliggende motivatie verwacht van de vier coalitiepartijen, maar toen duidelijk werd dat die niet kwam, zijn wij vertrokken. Heel vervelend, maar het had voor ons geen zin om verder te praten", zei fractievoorzitter Mariëlle van Alphen vanochtend in een reactie. Na een halfuurtje is zij met haar partijgenoten vertrokken. Pas tijdens de openbare raadsvergadering op 5 juni wil Balans haar zegje doen.

Van Alphen nam na de gemeenteraadsverkiezingen in maart namens Balans het initiatief voor een nieuwe coalitie. Toen duidelijk werd dat zij geen meerderheid achter zich kon krijgen, nam Combinatie95 de regie over. Het college gaat in ongewijzigde samenstelling verder.