Werkzaamheden Liempde duren tot en met 4 november

Het is een opmerkelijk aanzicht: verkeerslichten in Liempde. Tot voor kort waren er geen in de bebouwde kom te bekennen, die bij brug Den Oorsprong vallen er net buiten, maar dat is sinds vorige week anders. De gemeente Boxtel liet verschillende verkeersregelaars plaatsen op de Boxtelseweg, onder meer op de kruising met de Heidonk en Den Berg (zie foto). Reden? Netbeheerder Enexis laat een ondergrondse kabel vervangen en daarvoor moet de helft van de rijbaan worden afgesloten. Volgens de planning wordt tot en met morgen, vrijdag 28 oktober gewerkt aan het deel tussen het kruispunt met de Heidonk en Van Oorschot Auto's. Aansluitend wordt de weg tot aan De Bleek opengebroken. Enexis verwacht de klus vrijdag 4 november om 17.00 uur te hebben afgerond.

Foto: Pål Jansen.