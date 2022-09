De schoorsteenbrand in buurtschap Tongeren liep vanmiddag met een sisser af.

Schoorsteenbrand loopt goed af

zo 18 sep, 17:16

De schoorsteenbrand in buurtschap Tongeren die vanmiddag rond half vier werd gemeld, liep met een sisser af.

Vanuit een ladderwagen moest de brandweer flink aan de bak om de kap van de schoorsteen te verwijderen. Dit lukte niet zonder slag of stoot. Toen de situatie goed kon worden beoordeeld, leek het schoorsteenkanaal al te zijn ‘schoongebrand’ en was het niet nodig om dat nog eens te vegen.

De brandweer geeft ook adviezen over schoorsteenbranden. Wie daar meer informatie over wil, kan die vinden via deze link.