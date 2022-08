Beregening van een akker vol aardappelen aan de Liempdseweg. Op de voorgrond stroomt de Dommel. Het is beter om landbouwgrond 's avonds of 's nachts te sproeien omdat er dan minder water verdampt. Het waterschap roept nu op om zoveel mogelijk grondwater te besparen.

Waterschap roept op tot minder gebruik van grondwater

43 minuten geleden

De droogte van de afgelopen periode neemt steeds extremere vormen aan. Waterschap De Dommel roept nu een iedereen in het stroomgebied op om zo min mogelijk grondwater te gebruiken om (sport)velden, landbouwgronden en tuinen te besproeien. ,,Iedereen moet een steentje bijdragen, dat scheelt echt. Elke druppel telt, ook voor grondwater”, geeft Martijn Tholen van het dagelijks bestuur aan.

Het waterschap geeft aan dat als sproeien echt noodzakelijk is, dit dan ‘s avonds of ‘s nachts te doen. Dan verdampt er namelijk minder water.

Het Dommelgebied lijdt onder de droogte en hoge temperaturen met veel verdamping. De extreme droogte en hoge temperaturen houden aan. De regen die de komende dagen voorspeld is, lost het grondwatertekort niet op. De grondwaterstanden zijn zeer laag. De Dommel roept op ‘zuinig te zijn met al het water’, zowel in beken en sloten als onder de grond.

MAATREGELEN

Omdat langdurige droogte steeds vaker voorkomt, is het waterschap bezig om het stroomgebied van de Dommel anders in te richten. Zo wordt er het hele jaar door zo veel mogelijk water vastgehouden. Oude en nieuwe stuwen worden zo ingesteld dat ze beter kunnen inspelen op weersextremen. Daarnaast is het in bijna het hele Dommelgebied voor iedereen verboden om water uit beken en sloten op te pompen. Een overzicht hiervan is te vinden op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod.

Inwoners kunnen helpen water te besparen door bijvoorbeeld hun planten te sproeien met water uit de regenton. Maar ook door korter te douchen. Meer tips om water te besparen, ook voor bedrijven, zijn te vinden op www.dommel.nl/elkedruppeltelt.