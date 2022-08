Still uit de video die dierenwelzijnsorganisatie Eyes on Animals woensdag 10 augustus 2022 maakte bij een stilstaande varkenswagen op de Ladonkseweg in Boxtel.

Hitte blijft probleem bij aanvoer varkens

Het is tropisch warm en dus trekken dierenwelzijnsorganisaties eropuit om misstanden in kaart te brengen. Woensdagmiddag 10 augustus zag Eyes on Animals bij varkensslachterij Vion in Boxtel dat twee volgepakte vrachtwagens opnieuw heel lang in de brandende zon moesten wachten. Vion zelf zegt er alles aan te doen om hittestress bij varkens te voorkomen.

Madelaine Looije van Eyes on Animals was bij Vion: ,,We zagen opnieuw twee vrachtwagens met varkens buiten het terrein van Vion in de zon. In één van de vrachtwagens verkeerden de varkens echt in nood”, vertelt ze aan actualiteitenprogramma Zembla van BNNVARA. ,,Ik vroeg de chauffeur om te gaan rijden voor verkoeling, maar dat deed hij niet. Het was moeilijk communiceren omdat hij geen Nederlands sprak.”

HITTESTRESS

Een dierenarts bekeek de beelden van Eyes on Animals en zegt dat je op de video’s meteen ziet dat deze varkens aan hittestress leiden. Hij geeft aan dat een varken niet (zoals een mens) kan zweten om zo de hitte kwijt te raken. Via ‘uitstraling’ zou dat nog wel kunnen, maar in een volgepakte veewagen dan weer niet. De laatste optie om hitte kwijt te raken is via luchtstroming. Dat kan echter alleen als een vrachtwagen rijdt.

BLIJVEN RIJDEN

In een reactie aan Zembla zegt Vion niet te willen dat vrachtwagens buiten haar terrein aan Boseind stilstaan. Chauffeurs wordt gevraagd om te blijven rijden zodat er wind door de laadruimte komt die de dieren verkoeling biedt.

Eyes on Animals constateert dat Vion na haar melding inderdaad contact had met de chauffeur. ,,Maar hij was gewoon om de hoek gereden, en stond ergens anders geparkeerd”, vertelt Looije.

Uiteindelijk mocht de wagen het terrein bij Vion op en stond de wagen onder het drie jaar geleden door Vion gebouwde hitteschild, een overkapping met ventilatoren. Toen had de wagen echter al minstens 45 minuten in de volle zon gestaan, aldus Eyes on Animals.

INSPECTIE

Volgens Eyes on Animals liep de wachttijd woensdag bij Vion op tot wel twee uur. Dat betwijfelt een woordvoerder van Vion tegenover Zembla. De wachttijden onder de zonwerende overkapping zijn volgens haar normaal gesproken een half uur tot een uur. Ook geeft ze aan dat inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) woensdag aanwezig waren en elke varkenswagen controleerden. De slachterij ontving geen melding dat er iets niet in de haak was.

Bekijk het filmpje op de website van BNNVARA: https://www.bnnvara.nl/zembla/artikelen/opnieuw-beelden-van-varkens-met-hittestress-bij-slachterij-vion.