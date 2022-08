Zakelijke mededeling: Vier tips om je regenjas sprankelend schoon te houden

Bij de lente draait alles om slimme lagen. Dat betekent dat je regenjas, waterbestendige jassen, fleece, truien en meer je beste vrienden zullen zijn tijdens deze dagen dat de temperatuur fluctueert. Omdat je je trouwe regenjas dames vaak zult gebruiken, kun je met deze eenvoudige tips ontdekken hoe je hem het hele seizoen sprankelend schoon kunt houden!

Schoonmaken

Het schoonhouden van kleine ruimtes kan een grote bijdrage leveren aan het verzekeren van je jas of accessoires voor koud weerzijn klaar wanneer je dat bent. Of het nu gaat om een simpele druppel, plons of aangekoekt voedsel of vuil, het reinigen van vlekken voorkomt hardnekkige vlekken en langdurige schade die je regenjas heren kunnen bederven. Reinig het vervuilde gebied zo snel mogelijk. Gebruik indien nodig vlekkenreiniger of een mild reinigingsmiddel, hoewel veel vlekken gemakkelijk kunnen worden verwijderd met koud of warm water en een zachte borstel of spons. Als het een hardnekkige vlek is, zoals chocolade, bloed of gras, overweeg dan om een speciale formule voor het reinigen van vlekken te gebruiken om de resten te verwijderen en je jas weer sprankelend fris te maken. Natuurlijke vlekreinigingsopties omvatten ook een oplossing van zuiveringszout en water, of azijn en water. Zorg ervoor dat je goed afspoelt wanneer je een soort vlekreiniger gebruikt.

Afschudden

Door eenvoudig stof en vuil kan je jas er groezelig uitzien, dus zorg ervoor dat je jas er fris uitziet door elke keer dat je hem draagt, ervoor te zorgen dat deze vrij is van stof en vuil. Schud je heren- of damesregenjas voorzichtig uit voordat je naar binnen of in de modderkamer komt. Gebruik indien nodig een zachte doek of borstel met zachte haren om los stof of vuil licht weg te borstelen.

Drogen

Als je moe bent na een lange dag op school of op kantoor, of gewoon in je knusse broek of legging wilt kruipen na een lange wandeling naar huis vanaf het busstation of een natte fietstocht, is de kans het laatste dat je wilt doen is wat regenjasverzorging. Het is echter een grote vergissing om je natte of vochtige jas meteen na het uittrekken in de jaskast te proppen. Om mogelijke problemen zoals muffe geuren, schimmel of meeldauw te voorkomen, gebruik je een schone handdoek om je jas voorzichtig zo goed mogelijk af te drogen. Hang hem aan een kleerhanger of droogrek en laat hem drogen in een open ruimte met voldoende ventilatie. Berg hem pas op in de kast als hij helemaal droog is.

Wassen

Je moet je regenjas ook regelmatig volledig wassen. Je kunt dit in de wasmachine doen op een zachte cyclus of met de hand wassen, zoals aangegeven in de wasinstructies op het label van de jas. Volg altijd de onderhoudsinstructies om schade te voorkomen. Bedenk hoe vaak je je jas draagt en voor welke activiteiten om een wasschema te bepalen. Zorg er ook voor dat je je regenjas wast en grondig droogt voordat je hem voor het seizoen opbergt. In de meeste gevallen worden drogers en strijkijzers niet aanbevolen voor regenjassen, omdat deze het materiaal kunnen aantasten.