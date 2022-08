Kay Karssemakers pakt wk-punten in Zweden

ma 8 aug, 14:46

De Boxtelse motorcrosser Kay Karssemakers liet zondag 7 augustus een goede indruk na in de grand prix MX2 in het Zweedse Udevella. Hij eindigde in de eerste manche als tiende. Halverwege de tweede manche werd de jonge Boxtelaar ziek, moest het tempo laten zakken en kwam als dertiende over de streep.

De rijder van het Hitachi KTM fuelled by Milwaukee team belandde in het totaalklassement van de wedstrijd eveneens op de dertiende plaats, goed voor negentien grand prix-punten. De wedstrijd in Zweden behoorde tot de serie om het wereldkampioenschap MX2.

Karssemakers reed in de kwalificatiewedstrijd op zaterdag naar de elfde plek, een goede uitgangspositie voor de manches van zondag. Hij raakte die dag bij de start van het eerste bedrijf wat uit balans, begon maar net bij de eerste vijftien, maar werkte zich op naar de twaalfde plek. Hij stoomde zelfs door naar de tiende plaats, al kreeg hij die niet cadeau. In de slotfase van de eerste manche ontspon zich een gevecht met de elfde man. Karssemakers stond zijn positie echter niet af en eindigde als tiende.

FINLAND

In de tweede manche startte de Boxtelaar wederom niet geweldig. Hij maakte in de eerste ronde echter veel goed en kwam door op de tiende plek. Na een kwartier werd hij ziek en daardoor kon de motorcrosser zijn tempo niet vasthouden. Karssemakers reed de tweede manche wel uit en wist er nog een dertiende plek uit te persen. Komend weekend gaat het wereldkampioenschap in de klasse MX2 verder in Noord-Europa. De crossers verschijnen dan in het Finse Hyvinkaa aan de meet van de grand prix daar.