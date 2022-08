Monumenten wederopbouw

Ineke Hellemons schreef een brief voor de rubriek Vrije Tribune. Ze gaat in op haar indruk van een informatiebijeenkomst op 18 juli en op de kijk van de gemeente Boxtel op dezelfde avond.

Beste wethouder Van Laarhoven, soms kunnen herinneringen aan gebeurtenissen erg verschillend zijn. Het is vaak de rol die men speelt die daarin bepalend is. U en ik zijn beiden aanwezig geweest op de informatiebijeenkomst van 18 juli jongstleden.

We waren op uw uitnodiging (d.d. 15 juli!) met tien inwoners die zeven woningen vertegenwoordigden, om te luisteren naar informatie over de monumentenstatus van onze woning. De sfeer was om te snijden over de zeer korte termijn van uitnodigen midden in de vakantieperiode, waardoor veel mensen niet konden komen en door de benadering van de inleiders.

Dat ongenoegen werd onverbloemd uitgesproken en volgens mij was niemand van de bewoners enigermate positief. Er werd toezeggingen gedaan dat we per omgaande informatie zouden ontvangen, die tot vandaag, ondanks nog een later schriftelijk verzoek van een van de bewoners, niet zijn ingevuld.

Uw terugkoppeling over dezelfde informatieavond in Brabants Dagblad (2 augustus) en Brabants Centrum (28 juli) over het proces, verbaasde mij enorm. U geeft een compleet andere voorstelling van zaken. Ik citeer: ‘De meeste reacties zijn positief. Mensen zijn soms stomverbaasd. In de trant van: Goh is mijn huis zo waardevol?’

Tijdens het lezen van het artikel in BD moest ik direct denken aan een statement van een goede Boxtelse vriend van me : ‘Onthoud goed, de gemeente heeft geen geweten en geen geheugen’.

Dit is op z’n minst een bijzondere start en aanpak van een proces om betrokken inwoners van Boxtel vertrouwen te geven en mee te krijgen.

INEKE HELLEMONS

Naschrift redactie: de briefschrijfster woont aan de Jacob-Roelandsstraat.