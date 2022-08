Intents Festival in Oisterwijk en WiSH Outdoor in Beek en Donk bundelen hun krachten op landgoed Velder in Liempde. Zaterdag 8 en zondag 9 oktober vindt daar het Elektrum Festival plaats, met muziek uit de hardere stijlen.

Klinkende eerste namen voor nieuw festival Elektrum

19 minuten geleden

Het nieuws dat de organisaties van Intents Festival en WiSH Outdoor de krachten bundelen om in Liempde een nieuw evenement neer te zetten, werd door fans met gejuich ontvangen. De reguliere kaartverkoop voor het Elektrum Festival op landgoed Velder gaat 9 augustus van start. Ook zijn de namen van de eerste artiesten naar buiten gebracht: D-Block & S-te-Fan, D-Sturb, Angerfist, Adaro en Tatanka zijn enkele dj’s die hardstyle, hardcore en raw draaien op 8 en 9 oktober.

De early-bird tickets vlogen eerder dit jaar de deur uit, er was toen nog niet bekend wie er allemaal op zou treden op de vier podia die het nieuwe festival rijk is. De organisatie gaf bij de bekendmaking in juni aan te gokken op zo’n elfduizend bezoekers per dag die naar de Liempdse bossen komen. Zoals dat vaak gaat bij dergelijke evenementen is Engels de voertaal in de communicatie. Zo geeft de organisatie nu aan dat de muziekliefhebbers ‘an ear shattering blend of hardstyle, raw, hardcore, classic and uptempo’ kunnen verwachten.

VIER PODIA

Er komen vier ‘stages’, waarvan het hoofdpodium overdekt is. De andere podia hebben op zaterdag 8 oktober klinkende namen als Dynamite-area waar voornamelijk hardcore zal klinken van onder meer Angerfist en Deadly Guns, Fanaticz-stage voor raw waar Aversion en Mish te vinden zijn en de Boombox voor (jong) talent met optredens van Bright Visions en Dvastate. Op de ‘mainstage’ staan onder meer D-Block & S-te-Fan, D-Sturb, Phuture Noize en Warface.

Op zondag 9 oktober veranderen twee podia van naam en muziekstijl. Waar een dag eerder hardcore klonk, zijn deze dag classics (Relive) te horen van Tatanka, Crypsis en Max Enforcer en de raw-stage wordt omgedoopt tot Uptempo. Daar laten Barber, The Dope Doctor en LunakorpZ de bassen dreunen.

Elektrum Festival vindt plaats op zaterdag 8 en zondag 9 oktober op landgoed Velder in Liempde. De reguliere kaartverkoop start dinsdag om 20.00 uur en loop via elektrumfestival.com/tickets/.