De mogelijke komst van een megastal dicht bij natuurgebied Kampina zette destijds kwaad bloed bij natuurorganisaties. Dit protest was in 2018. Nu is duidelijk dat er definitief geen stal komt aan de Logtsebaan.

Megastal tegen Kampina definitief van de baan

55 minuten geleden

Lange tijd werd er gevreesd voor de komst van een stal met 19.000 varkens tegen de rand van natuurgebied Kampina. Het plan van de Boxtelse veehouder Johan van Hal gaat nu definitief niet door. Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte heeft de boerderij aan de Logtsebaan in Oirschot, waar de stal zou komen, aangekocht.

De gemeente Oirschot en Van Hal waren al vanaf 2008 met elkaar in overleg over de komst van de megastal. Er volgden diverse rechtszaken, onder meer omdat de gemeente in eerste instantie akkoord ging met de bouw. Toen ook de provincie groen licht gaf, kwamen Natuurmonumenten en de Brabantse Milieu Federatie in opstand. Terwijl de juridische strijd voortduurde, wisselden de politiek ook van standpunt.

Twee jaar geleden trokken de gemeente, provincie en de ontwikkelingsmaatschappij samen op om te kijken of de stal opgekocht kon worden. Na veel overleg met Van Hal is daarin nu overeenstemming bereikt. ,,Deze aankoop creëert rust in het buitengebied”, aldus wethouder Joep van de Ven van de gemeente Oirschot. Ook gedeputeerde Erik Ronnes van provinciale staten is blij dat de handtekening is gezet: ,,We hebben ons de maatschappelijke signalen, zowel van buurtbewoners als natuurbelangenorganisaties, aangetrokken en er is veel tijd en energie gestoken om een passende oplossing te vinden. Hiermee is ook de toename van stikstofdepositie op Kampina én de Oisterwijkse vennen voorkomen.”

TERUG VERDIENEN

De stallen bij het bedrijf aan de Logtsebaan zijn inmiddels gesloopt. Oirschot en Ruimte voor Ruimte gaan nu samen bekijken op welke plek er woningen gebouwd kunnen worden om de aankoop van de veehouderij terug te verdienen.