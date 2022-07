Extra afvalsilo moet stank Vion terugdringen

Varkensslachterij Vion bouwt een extra silo in een bestaande binnenruimte. Als die ‘over enkele weken’ klaar is, hoeven aan de spoorzijde de bedrijfsdeuren waardoor slachtafval wordt afgevoerd, niet meer zo vaak open. Op die manier wordt stankoverlast verder teruggedrongen, meldt het bedrijf in een gisteren gepubliceerde nieuwsbrief. Ook heeft het bedrijf geluidswerende maatregelen getroffen bij luchtkanalen.

Ook de reeds geplaatste watertanks moeten ervoor gaan zorgen dat het minder stinkt in de buurt van de slachterij. Deze opslagbuffers mogen nu nog niet worden gebruikt omdat de plaatsing niet voldoet aan de milieuvergunning.

Bij de aanvoer van afvalwater ontstaat nu nog een luchtdrukverplaatsing in het rioolsysteem en die zorgt voor extra geurhinder, stelt Vion. Haar rioolwaterzuiveringsbedrijf HydroBusiness voert met name ‘s nachts of in het weekend water aan omdat het productieproces in de slachterij dan stil ligt. Bovendien is er op die momenten capaciteit om het eerder afgevoerde water te zuiveren. De nieuwe tanks kunnen het afvalwater straks opvangen zodat HydroBusiness dat op piekmomenten niet meer af en aan af hoeft te voeren.

‘GEEN RIOOLLUCHT’

Uit onderzoek van de regionale omgevingsdienst ODBN zou zijn gebleken dat de penetrante lucht die bewoners van appartementencomplex Stapelen nu regelmatig ruiken niet afkomstig is van het riool, aldus Vion. Haar riool ontlucht volgens de slachterij namelijk niet in de buurt van Stapelen. De gemeente Boxtel zou nu gaan kijken waar de stank dan vandaan kan komen.

Varkensslachterij Vion investeert naar eigen zeggen sinds ruim twee jaar intensief in maatregelen om stankoverlast te beteugelen. ‘Er zijn sindsdien al meerdere verbeteringen gerealiseerd, mede dankzij overleg in de klankbordgroep de omwonenden, de gemeente, de ODBN en HydroBusiness’.

OOK GELUIDSMAATREGELEN

Vion ook heeft maatregelen genomen om geluid te reduceren. Dat gebeurde vooral door de luchtkanalen op het dak te isoleren. Inmiddels heeft het bedrijf controlemetingen uitgevoerd en de resultaten daarvan zijn ter beoordeling ingediend bij de ODBN. De omgevingsdienst gaat bovendien bij woningen in kerkdorp Lennisheuvel meten of en zo ja, hoeveel geluid koelwagens veroorzaken op het terrein van Vion.