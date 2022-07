Nienke Langenhuizen (links) en Eva Roos sloten het turnseizoen af met toestelfinales op het Nederlands kampioenschap in Ahoy.

Boxtelse turnsters gooien hoge ogen

1 uur geleden

Het Rotterdamse Ahoy was zondag het decor voor het Nederlands kampioenschap turnen. Namens de Boxtelse gymnastiek- en turnvereniging Tabitta hadden Nienke Langenhuizen en Eva Roos zich geplaatst voor twee toestelfinales, in de klasse senior divisie 1. Ze leverden topprestaties.

Onder het toeziend oog van de meegereisde supporters mocht Langenhuizen uitkomen op brug en balk en Roos op balk en vloer.

Langenhuizen begon met haar brugoefening. Die was niet geheel foutloos, bovendien viel ze, waardoor ze op de zevende plaats eindigde. De turnster herpakte zich uitstekend in haar balkfinale. Ze voerde een mooie oefening uit met moeilijke elementen, zoals twee flikflakken achter elkaar. Langenhuizen belandde ermee op de gedeelde derde plaats, de medaille ging echter naar haar mede-turnster die een hogere score had gekregen voor het onderdeel uitvoering.

Roos eindigde met een gloednieuwe oefening op balk direct achter haar clubgenote op een vijfde plaats. Op de vloer kwam ze nog beter uit de verf. Ze liet zien dat ze op dit onderdeel in haar klasse tot de top van Nederland behoort en won zilver. Het was de honderdste medaille voor Roos.

Langenhuizen sloot in Ahoy succesvolle turnjaren bij Tabitta Boxtel af, ze gaat studeren. De turnster heeft wel aangegeven verbonden te blijven met haar club.