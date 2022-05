VVD pleit om energielasten clubs te compenseren

1 uur geleden

Duizenden euro’s extra per jaar zijn een aantal verenigingen per jaar kwijt aan hoge energielasten. Oppositiepartij VVD wil hier aandacht voor en vraagt het college van B en W naar compensatie. ,,Clubs zijn belangrijke steunpilaren van onze gemeenschap”, aldus de partij.

Volgens de liberalen hebben de clubs zelf weinig middelen om structureel de extra energielasten te dragen. Daarom willen de VVD’ers laten onderzoeken in hoeverre een tegemoetkoming in die meerkosten mogelijk is: ,,Men heeft niet kunnen anticiperen op de prijsstijgingen.”

Een mogelijkheid is om verenigingen te helpen bij het ontwikkelingen van hun verduurzamingsplannen. Energiezuinigere accommodaties leiden immers tot een lagere rekening. Al zijn er veel clubs die de laatste jaren hard hebben gewerkt om hun locaties te verduurzamen (denk aan zonnepanelen op clubgebouwen, zuinigere veldverlichting, enzovoort), Boxtel kan dit nog extra bevorderen, denkt de VVD. De partij denkt aan het bieden van adviesuren en ondersteuning bij zaken als subsidies en investeringsregelingen.

Dit betreft niet louter het doorverwijzen naar een website met wat informatie, vinden de politici, maar om concrete hulp bij het opstellen van een inhoudelijk en financieel plan. Overigens kunnen verenigingen binnenkort waarschijnlijk ook gebruik maken van de duurzaamheidslening van de gemeente Boxtel. Dinsdag 31 mei is hierover een informatieve en interactieve bijeenkomst in de raadzaal aan de Dr. Van Helvoortstraat vanaf 19.30 uur. Dinsdag 14 juni volgt hierover een besluit.