168 duizend euro naar cultuuronderwijs

7 minuten geleden

CultuurBox ontvangt tot en met 2028 jaarlijks 42 duizend euro van de gemeente Boxtel en het Rijk. Dit omdat de landelijke subsidieregeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) voor het basis-, speciaal en voortgezet onderwijs wordt voortgezet.

Via CultuurBox, onderdeel van Brede Scholen Boxtel (BSB), kunnen scholen kunst- en cultuurlessen voor hun leerlingen inkopen. Dat varieert van ukelele spelen, kunstwerken maken of theaterbezoek.

BSB-directeur Ghislaine de Brouwer is blij dat de subsidie wordt voortgezet. Wethouder Hans Heesen (kunst en cultuur) benadrukt het belang van creatieve en culturele vaardigheden en is ook enthousiast dat CultuurBox die kan blijven bevorderen bij de jongste inwoners. ,,CultuurBox geeft al twaalf jaar succesvol invulling aan het programma, sinds het bestaan van de landelijke regeling. Bij die partij is het de komende jaren weer in vertrouwde handen”, aldus de wethouder.

BEMIDDELEN

CultuurBox bemiddelt tussen de scholen en de culturele sector. Het team bestaat uit twee medewerkers. Zij schakelen deskundige leerkrachten en vakdocenten in om de aangeboden lesactiviteiten uit te voeren. Deze sluiten aan bij de vraag die scholen hebben en het soort onderwijs dat ze geven.

Binnen het landelijke CmK-programma werken culturele instellingen samen om kunst en cultuur een vast onderdeel van het lesprogramma van scholen te maken. Meer dan de helft van alle basisscholen in Nederland doet mee aan de regeling. Gemeenten en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap betalen ieder de helft. Wat er na 2028 gaat gebeuren met regeling, is nog onduidelijk.