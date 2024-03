Verwarring over het opstoken van snoeihout

31 minuten geleden

Op een perceel aan de Mijlstraat in de gemeente Boxtel, ontstond gisteren verwarring. Brandweer en politie waren uitgerukt vanwege een brandmelding, maar de grondeigenaar bleek legaal een flink vuur te hebben gemaakt.

De brandweer werd rond kwart voor zes gealarmeerd wegens brand aan de Oude Grintweg in Oirschot. Er bleek echter snoeihout te worden gestookt op een vlakbij gelegen perceel, net in de gemeente Boxtel.

De vlammen sloegen metershoog uit de stapel takken. De brandweer probeerde de vlammen in eerste instantie te doven. De grondeigenaar meende echter te mogen stoken en bleek gelijk te hebben. In de gemeente Boxtel mogen in maart en november, onder bepaalde voorwaarden, afgeknipte takken verbrand worden. In Oirschot mag dit niet.