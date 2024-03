Meterkast brandt uit in woning Beukums

wo 27 mrt, 09:17

In een woning aan de Beukums in de wijk Boxtel-Oost is vannacht een meterkast uitgebrand. De brandweer was snel ter plaatse om het vuur te blussen. Netbeheerder Enexis sloot hiervoor kort de stroom in de hele straat af.

De bewoners schrokken iets na middernacht wakker van het geluid van de rookmelder en zagen de vlammen uit de meterkast bij de voordeur komen. Zij wisten ongedeerd via de achterdeur uit hun woning te ontsnappen en belden de hulpdiensten. Het huis werd geventileerd en, samen met de naastgelegen woningen, gecontroleerd op koolmonoxide.