Op initiatief van Piet Heijmans (op de foto klaar om te stoten) van biljartvereniging Den Herberg in Liempde zamelden in 2019 zestig biljarters dertig uur lang geld in voor stichting Roparun.

Piet Heijmans biljart dertig uur lang in De Durpsherberg voor Roparun

di 19 mrt, 11:10

Hij deed het al eens eerder, dus waarom niet nog een keer? Piet Heijmans neemt vanaf zaterdag 23 maart 12.00 uur de biljartkeu in de hand om die pas dertig uur later weer los te laten. Hij speelt dan tegen tien teams. Net zoals in 2019 zamelt de biljarter met deze actie geld in voor de Roparun.

Heijmans haalde in 2019 ruim 3.700 euro op voor de Roparun. Dat is een hardloopevenement dat geld inzamelt voor initiatieven op gebied van palliatieve zorg voor kankerpatiënten. Vijf jaar geleden kreeg de Liempdenaar, lid van biljartvereniging Den Herberg, zelfs nog steun van de Nederlandse wereldkampioen biljarten Dick Jaspers.

Het clubje, dat speelt in café De Durpsherberg aan de Dorpsstraat 6 in Liempde, telt niet heel veel leden. Juist daarom hebben de spelers onderling vriendschappelijke banden. De vereniging verloor diverse clubgenoten aan kanker en binnen zo’n groep heeft dat flinke impact.

STEENTJE BIJDRAGEN

Heijmans zelf is al achttien jaar betrokken bij de Roparun. Hij rent zelf niet, maar fietst voor de lopers uit zodat zij veilig van hun startpunt in Parijs naar de finish in Rotterdam komen. Dit doet hij voor team 264. Toen zijn baas vroeg om mee te doen, kon hij geen nee zeggen. ,,Zelf ben ik nog gezond, dus zolang ik een steentje bij kan dragen, doe ik dat”, vertelde Heijmans in 2019 in deze krant, vlak voor aanvang van zijn eerste biljartmarathon.

TIEN TEAMS

Zondag 23 maart gaat dus een tweede uitdaging van start. Wederom stoot Heijmans dertig uur lang de ballen over het groene, strakke laken in zijn thuishonk café De Durpsherberg. Om hem daarbij te helpen komen tien teams van ieder zes personen die allemaal een half uur tegen hem biljarten. ,,Samen maken we met Piet de dertig uur vol”, aldus voorzitter van Den Herberg en tevens broer, Wim Heijmans.

Alle deelnemende biljartteams, bestaande uit familie, bevriende verenigingen en sponsorteams, doen allen een financiële bijdrage aan het doel. Daarnaast worden er lootjes verkocht voor een loterij. Iedereen is welkom om de Liempdenaar aan te moedigen. Zondag 24 maart om 18.00 uur is de marathon ten einde. Het opgehaalde bedrag wordt een dag later bekendgemaakt.