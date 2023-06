Golfers strijden om Boxtelse titel op baan Someren

Golfers in de gemeente Boxtel met een handicap van 36 of lager kunnen zich opmaken voor de Boxtelse kampioenschappen in hun sport.

Het toernooi vindt vrijdag 30 juni plaats op het gras van golfbaan De Swinkelsche in Someren. Inschrijven is al mogelijk, een formulier is aan te vragen via boxtelsegolfkampioenschappen@gmail.com.