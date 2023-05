Vion sluit Duitse vestiging wegens minder vleeseters

1 uur geleden

De rundveeslachterij in de Duitse plaats Bad Bramstedt van Vion sluit per 31 juni. Minder mensen eten vlees en de prijzen voor rundvlees blijven toenemen.

Er werken ongeveer 250 mensen op de Duitse Vion-locatie. Het bedrijf onderhandelt met de ondernemingsraad over een sociaal plan voor de medewerkers, waaronder herplaatsing bij vestigingen in de buurt. De sluiting heeft geen gevolgen voor de dochteronderneming in Noord-Duitsland: Zucht- und Nutzvieh GmbH.

De afgelopen elf jaar is de productiecapaciteit in het noorden al voortdurend teruggeschroefd door de onder druk staande Duitse markt. Dit vanwege inflatie en prijsstijgingen maar ook maatschappelijke ontwikkelingen en regels, aldus CEO Ronald Lotgerink van de grootste rundvlees-producent in Duitsland.

VARKENSBOTTEN

Eerder in het voorjaar heeft Vion in het zuiden van het buurland het uitbenen van varkensbotten verplaatst: van de slachterij in Landshut naar Vilshofen en Crailsheim. De laatstgenoemde twee plaatsen in Beieren zijn dan de centrale locaties voor alle varkensvleesactiviteiten in Zuid-Duitsland, Landshut blijft alleen regionaal actief. Ook dit is onderdeel van de herschikking door Vion, die daarmee inspeelt op de veranderende vraag naar vlees, geeft Lotgerink aan.