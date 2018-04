Martijn Kardol met 'bang' in Podium Boxtel

Martijn Kardol, won in het theaterseizoen 2015-2016 álle prijzen op het Leids Cabaret Festival en Groninger Studenten Cabaret Festival, iets wat nog geen cabaretier ooit eerder is gelukt. De grappenmaker staat donderdag 12 april met zijn debuutvoorstelling 'Bang' in Podium Boxtel aan de Burgakker.

In 'Bang' neemt Kardol, een 'doodgewone jongen uit Barneveld', zijn publiek mee in zijn wonderlijke wereld vol creatieve observaties en oplossingen. Naast cabaretier is Kardol radiomaker bij 3FM en heeft hij een radiocolumn in de ochtendshow van Domien Verschuuren.

Kaarten à 16 euro zijn te koop via www.podiumboxtel.nl of via cadeauwinkel Hebbes (Markt) supermarkt Jumbo (Oosterhof) bloemsierkunst Marimba (Van Beekstraat) en in Liempde bij drogisterij/parfumerie Bewust Beter (Nieuwstraat).

Brabants Centrum geeft in samenwerking met Podium Boxtel vijf keer twee toegangskaarten weg aan leden van de stichting. Wie graag naar de voorstelling van Kardol wil gaan, kan een e-mail sturen naar nanette.husmann@brabantscentrum.nl. De eerste inzenders worden beloond. (Foto: Marcel van den Broek).