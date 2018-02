Lintje voor Jeroen Felix

Oud-Boxtelaar en musicus Jeroen Felix (56) is zondag 21 januari in Stiphout benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat gebeurde tijdens een jubileumconcert van Helmonds Vocaal Ensemble, dat hij sinds de oprichting 25 jaar geleden dirigeert.

Felix, die tegenwoordig in Uden woont, kreeg de onderscheiding omdat hij als dirigent jong en oud weet te verbinden, te inspireren en te raken. Hij weet kinderen meer zelfvertrouwen te geven en amateurs naar een hoog niveau te tillen. Stammend uit een muzikaal gezin, waarvan vader Joop onder meer directeur van de plaatselijke muziekschool was en het fameuze Heilig Hartkoor leidde, koos Felix ervoor om hobo te gaan spelen; hij doorliep met succes het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam en studeerde vervolgens onder meer koordirectie in Utrecht.

Als hoboïst concerteerde hij in binnen- en buitenland zowel solistisch als in ensembles. In het verleden dirigeerde hij kamerkoor Musica Vocalis in zijn woonplaats Uden. In september 1996 werd Felix aangesteld als rector cantus van de Schola Cantorum van Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch. Felix is ook oprichter van het Bach Collegium in de Brabantse hoofdstad.

In 2005 werd Felix geëerd met de Anjer Kinderkoor Zangprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds in Noord-Brabant als blijk van waardering voor zijn jarenlange inzet op het terrein van methodisch zangonderricht aan kinderen.