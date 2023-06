Buitenspeeldag bij Wilgenbroek: ‘Bewegen blijft belangrijk’

18 minuten geleden

Tikkertje spelen, een potje voetballen of ravotten in de speeltuin. Buitenspelen is volgens jeugdorganisatie Jantje Beton nog altijd ontzettend belangrijk. Maar de kinderen van nu doen het steeds minder. Daarom is woensdag 14 juni weer de jaarlijkse Nationale Buitenspeeldag, ook in Boxtel.

Buurtsport Boxtel organiseert op de parkeerplaats van locatie de Wilgenbroek verschillende sportieve activiteiten waar basisschoolkinderen aan deel kunnen nemen. Stagiaires van Buurtsport Boxtel en studenten van het Baanderherencollege werken mee aan de uitvoering van de buitenspeeldag. Van 14.00 tot 16.00 uur staat de poort naar het terrein aan de Doctor de Brouwerlaan 74 voor iedereen open. Deelnemen is gratis.

De Nationale Buitenspeeldag is een initiatief van Jantje Beton en kinderzender Nickelodeon. Zij willen hiermee kinderen stimuleren om vaker naar buiten te gaan. Volgens recent onderzoek van de landelijke jeugdorganisatie komt een op zes kinderen zelfs nooit buiten. Dat kan liggen aan een gebrek aan tijd, maar ook omdat er geen veilige speelplek is. Daarnaast houdt het beeldscherm van telefoons, tablets en tv’s de jeugd steeds meer binnenshuis.

Bij slecht weer gaat de activiteit van Buurtsport Boxtel overigens niet door. Dit wordt dan tijdig gecommuniceerd op de website www.buurtsportboxtel.nl.