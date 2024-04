Speuren naar ‘oud goud’

In de zoektocht naar namen van gouden en diamanten bruidsparen die dertig tot vijftig jaar geleden in de krant stonden, deze week bovenstaand portret. Wie kent het koppel en kan erover verhalen? E-mail reacties naar bc@brabantscentrum.nl.

De beeldbank van Heemkunde Boxtel digitaliseert het analoge fotoarchief van Brabants Centrum. Beheerder Christ van Eekelen scant alle fotoafdrukken en voorziet ze indien mogelijk van een korte toelichting. In 2022 ging een reeks portretten door zijn handen van echtparen die een huwelijksjubileum vierden. In veel gevallen ontbreken echter gegevens. Daarom deze zoektocht.

45 JAAR WEVER

Op de kleine foto staan Johan van de Laak (76) en Allegonda van Meersbergen (71) uit Boxtel. Zij vierden op 5 november 1973 hun gouden bruiloft, samen met vier kinderen en twee kleinkinderen.

Op dat moment woonden zij zes jaar in een flat aan het Maria Reginaplein in de wijk Selissenwal. Het grootste deel van hun huwelijksleven speelde zich echter af in de Maastrichtsestraat. Totdat hun huis gesloopt moest worden voor de nieuwbouwwijk Oost.

Johan werkte 45 jaar als wever bij de firma Van Hoogerwou en ontving daarvoor een koninklijke onderscheiding. Ook was hij een groot natuurliefhebber en trok er dagelijks op de fiets of te voet op uit in de bossen. Bovendien was hij regelmatig bijrijder op een transportwagen.