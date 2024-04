Klimaatlunch: samenwerking essentieel voor klimaatverandering

Samenwerking is essentieel voor een effectieve aanpak van de klimaatverandering. Dat is de uitkomst van een lunch die de Boxtelse klimaatburgemeester Jos Stift onlangs hield.

Stift organiseerde de lunch samen met de plaatselijke Klimaatraad. De samenkomst had ten doel mensen met innovatieve ideeën en initiatieven bijeen te brengen om zo gemeenschapszin te creëren en duurzame praktijken te ontketenen. Er werden volgens de klimaatburgemeester ‘betekenisvolle gesprekken gevoerd en inspirerende oplossingen aan elkaar verteld’.

Gastspreker was Kees Lepoeter uit Eindhoven. Hij is ambassadeur van ‘Adopteer een straat’ en kreeg veel applaus voor zijn initiatief dat als voorbeeld kan dienen voor de gemeente Boxtel. Wie op de hoogte wil blijven of ideeën heeft voor een groenere of duurzame straat, wijk of dorp, kan een e-mail sturen naar: klimaatburgemeester@boxtel.nl.