De Ploegende Boer is opnieuw verdwenen

De leden van GAOS staan voor een raadsel. Tweederde van het driedelige kunstwerk De Ploegende Boer aan de Barrierweg in Liempde is opnieuw verdwenen. Harrie Raaimakers van GAOS bezweert dat het niet weer een actie is van zijn club, maar vermoedt wel een ludieke actie vanuit de agrarische sector.

,,De beelden zijn netjes verwijderd, dus ik denk niet dat er sprake is van vandalisme", laat Raaimakers de redactie desgevraagd weten. Begin november geleden hadden hij en andere leden van het oud-adjudantenkorps, dat voluit Gezellige Adjudanten Ontspannen Samen heet, de kunstwerken verwijderd om deze een flinke opknapbeurt te geven. Na enkele weken werd het driedelige carnavalskunstwerk door hun teruggeplaatst.

De beelden werden tijdens diverse jubilea van prinsenvereniging geschonken. Het eerste deel, de ploeg, werd in 1977 onthuld door de vrouw van toenmalig burgemeester Piet ('Pa') Smits, toen De Ploegers haar tweede lustrum vierde. Tijdens het twintigjarig jubileum werd de boer onthuld, gemaakt door Tonny Tinnenbroek en Van de Laar naar een ontwerp van Ger van Aalst. Een kwart eeuw na de oprichting van De Ploegers werd het paard gerealiseerd door Wim en Karel Kusters, ook naar een ontwerp van Van Aalst. Wim was jarenlang de hofedelsmid van prinsenvereniging De Ploegers.

De ploeg en het paard zijn nu dus verdwenen. Voor de overgebleven boer prijkt nu een bord met de tekst 'De regering spant het paard achter de ploeg, wij vinden het nu genoeg'. Reden genoeg voor Raaimakers om te vermoeden dat het een ludieke actie is vanuit de agrarische sector. ,,We weten echt van niks. Ondertussen zijn we wel aan het rondbellen met enkele boeren in de omgeving om erachter te komen van wie de actie komt."

Daarnaast wordt ook de optie open gehouden dat het een initiatief is vanuit prinsenvereniging De Ploegers. Maar vooralsnog ontkent iedereen met stel en sprong.

OP DE FOTO: De Ploegende Boer mist nu zowel zijn ploeg als zijn ros. De leden van GAOS zijn aan het achterhalen wie verantwoordelijk is voor de ludieke actie. (Foto: GAOS | Harrie Raaimakers).