Laatste ontwerp Stationsstraat binnenkort te zien

22 minuten geleden

Belanghebbenden zijn uitgenodigd om het definitieve ontwerp van de Stationsstraat te zien. Na een uitgebreid inspraaktraject is alle input verwerkt of afgewogen. De laatste stap is dat het college van B en W er nog een besluit over moet nemen.

Voordat het collegebesluit wordt genomen, zijn er nog twee verschillende informatieavonden op respectievelijk woensdag 22 en donderdag 23 mei in het gemeentehuis, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat. Daar wordt het ontwerp van het winkelgedeelte van de Stationsstraat, tussen het voormalige Rabobank-gebouw en juwelier Le-Cloc-Caduc, gepresenteerd.

Er loopt echter nog een tweede spoor: de kruising vlakbij de Zwaanse Brug. De gemeente wil daar onder andere de verkeersveiligheid vergroten, maar ook zorgen dat de Stationsstraat en de Rechterstraat fraaier op elkaar aansluiten. Hiervoor is echter nog geen definitief ontwerp, maar wordt tijdens de inloopmomenten een schets gepresenteerd.

De bijeenkomsten zijn bedoeld voor betrokkenen zoals omwonenden, ondernemers en pandeigenaren: zij zijn per brief uitgenodigd.