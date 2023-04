Staatssecretaris past Brabantroute giftreinen niet aan

za 8 apr., 12:31

Over de zogeheten Brabantroute, de spoorlijn vanuit de Rotterdamse haven naar het Duitse Ruhrgebied, rijden jaarlijks duizenden treinen met gevaarlijke stoffen. Dus ook door Boxtel. Staatssecretaris Vivianne Heijnen voelt er niets voor die treinen een ander traject te laten kiezen.

Burgemeesters van de grote steden in Brabant uitten onlangs samen met commissaris van de koning Ina Adema in een brief aan Heijnen zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door het verstedelijkte Brabant. Het aantal ‘giftreinen’ neemt op de Brabantroute de komende jaren alleen maar toe. Dat komt omdat de Duitse spoorwegen een verbinding tussen Zevenaar en Oberhausen aanleggen. Hierdoor kan de alternatieve Betuweroute minder gebruikt worden. Heijnen reageert: ,,Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor is veilig, alleen al door alle internationale eisen.”

Ze schrijft verder: ,,Een trein die een alternatieve route neemt, rijdt door andere steden. Daarnaast betekent omrijden extra kosten en bestaat de kans dat verladers kiezen voor een andere vorm van vervoer, bijvoorbeeld over de weg.”