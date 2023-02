1.300 tochtige particuliere huizen extra isoleren: gemeente maakt er werk van

De warmteomslag gaat over het feit dat huizen in 2050 van het gas af moeten. Onderdeel daarvan is het beter isoleren van huizen. Voor 2030 zijn er ook doelen geformuleerd: de vraag naar warmte, moet met 11 procent zijn afgenomen. Om dat over zeven jaar al te bereiken, moeten onder andere álle sociale huurwoningen van de E, F, of G labels af zijn, maar ook 90 procent van alle particuliere woningen. ,,Die laatste groep gaan we stimuleren om ook maatregelen te treffen”, vertelt wethouder Désiré van Laarhoven.

Het gaat in totaal om 2.375 particuliere en sociale woningen die beter geïsoleerd moeten worden. De gemeente heeft met woonstichting Joost, die ruim 4.000 huurhuizen in bezit heeft, een belangrijke partner om het sociale deel op zich te..