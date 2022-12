Raad voor het eerst bijeen na overlijden Van den Broek: ‘Strijder Eric is niet meer’

wo 7 dec, 09:47

De gemeenteraad kwam gisteravond voor het eerst bijeen sinds het overlijden van Eric van den Broek. Tijdens de avond werd de stoel van de bevlogen SP’er expres leeggelaten: ,,Zodat we ook als politiek geconfronteerd worden met de leegte die hij achterlaat.”

Gerlof Roubos, voorzitter van de bijeenkomst op dinsdag, nam een moment voorafgaand aan de vergadering om de op 51-jarige overleden Boxtelaar met zijn collega-politici te herdenken. ,,Eric was een strijder die slecht kon tegen onrecht, zich inzette om armoede tegen te gaan en zich inzette om het steeds groter wordende welvaartsverschil, ook in de gemeente Boxtel, tegen te gaan. Maar deze strijder is niet meer”, sprak het Balans-fractielid met een brok in zijn keel, mede namens zijn collega’s in de gemeenteraad.

Ook binnen de politiek heeft de dood van de socialist een enorme indruk achtergelaten. Van den Broek kwam in 1998 voor het eerst in de raad, werd in 2010 wethouder en ging na de herindelingsverkiezingen van 2020 verder als raadslid namens zijn partij.

Gisteren konden de bezoekers van de zogeheten in-gespreksavond van de politiek een boodschap achterlaten in een condoleanceregister. Tijdens de vergadering van 20 december zal de gemeenteraad nog uitgebreid stilstaan bij het wegvallen van hun gewaardeerde collega.