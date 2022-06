Nienke van Ulden en Peter Kamps willen op het parkeerterrein achter hun huis in Lennisheuvel twaalf seniorenwoningen realiseren. Die moeten ontsloten worden via de huidige inrit.

Zorgen en hoop bij inwoners Lennisheuvel

30 minuten geleden

De leden van de lokale politieke partij Combinatie95 waren vorige week te gast in Lennisheuvel voor haar partijvergadering. Daarbij gingen de politici ook in gesprek met een tiental inwoners.

Hoewel de aanwezige bewoners van Lennisheuvel allen aangaven dat het prettig wonen is in het kerkdorp, uitten zij ook hun zorgen over bepaalde zaken.

Zo willen ze geen blokkendozen op het te ontwikkelen bedrijventerrein Vorst B, dat tegen Lennisheuvel ligt. De inwoners zien graag duurzame bedrijven komen, gecombineerd met groen.

Daarnaast blijft vleesverwerker Vion in Lennisheuvel voor hoofdpijn zorgen. Het bedrijf moet volgens de inwoners meer haar verantwoordelijkheid nemen; ook bij parkeerperikelen van vrachtwagens, huisvesting van arbeidsmigranten en stankoverlast. Ergernis is er over het ontbreken van adequate, eerlijke handhaving door de gemeente Boxtel. Inwoners vinden dat als zij zich aan de regels moeten houden, Vion dat ook moet doen.

VOORKEUR

Ook woningbouw in Lennisheuvel kwam aan bod. De bewoners zijn blij met het inbreidingsplan tegenover gemeenschapshuis Orion, maar geeft ook te kennen dat er nu al gekeken moet worden naar een volgende uitbreiding. De dorpelingen willen zelf een voorkeur voor locatie benoemen.

Na afloop van de vergadering, die werd gehouden bij Blusco nabij rotonde Boseind, gaf eigenaar Eugene van Geffen nog een rondleiding door het Boxtelse bedrijf.