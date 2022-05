De Kleuskes: een eeuw terug in de tijd

Museumboerderij De Kleuskes in Liempde ademt nog altijd de sfeer van een eeuw geleden. Wie er binnentreedt, zou denken dat de vijf vrijgezelle broers en zussen Van der Velden er nog altijd wonen. Publiek is welkom er op tweede pinksterdag, maandag 6 juni een kijkje te nemen.

Niet alleen de woonboerderij is die dag tussen 12.00 en 16.00 uur gratis toegankelijk, ook de expositieruimte die heemkundestichting Kèk Liemt beheert op de zolderverdieping, is te bezoeken. Net als de tuin en de de beugelbaan in het stalgedeelte.

ZELFVOORZIENEND

In het woonhuis, waarbij rond d’n herd het open vuur brandt, krijgt het publiek uitleg over de gebruiken die de vijf vrijgezellen die het gedoentje bestierden er op nahielden. De expositieruimte geeft een beeld van hoe zelfvoorzienend De Kleuskes vroeger in en om de boerderij waren. Liefhebbers kunnen - al dan niet onder begeleiding - beugelen en in de moestuin laat beheerder Gerard de Leest onder meer vergeten groeten zien en vertelt hij over zijn tuinpassie.

KUUSEPAOL

Om 13.30 uur overhandigen Frank van Bommel en Piet van Liempd een houten grenspaal aan Kèk Liemt. Deze zogehteten kuusepaol stond ruim twintig jaar bij herberg De Schutskuil (nu: De Vrolijke Jager) aan de Oude Grintweg, op de grens van Boxtel en Oirschot en is recent vervangen door een betonnen exemplaar. De paal markeert de scheidslijn van het dialectwoord kuus, waarmee aan de Liempdse kant een kalf wordt aangeduid en aan de Oirschotse kant een big. Van Bommel heeft de door houtrot aantaste paal geprepareerd.