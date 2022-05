BC via vaste telefoonlijn en e-mail niet bereikbaar

1 uur geleden

UPDATE - Als gevolg van een blikseminslag is de telefooncentrale van stichting Brabants Centrum defect. Daardoor is het kantoor via de vaste lijn niet bereikbaar. Ook de e-mail ligt er op dit moment uit.

Redactie en administratie zijn voorlopig alleen via Facebook Messenger te bereiken. Excuses voor het eventuele ongemak.