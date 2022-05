Zonovergoten Boer zoekt Band in volle gang

34 minuten geleden

Het is vandaag buitengewoon druk bij café D’n Boer aan de Corpus. Muziekfestival Boer zoekt Band is in volle gang en trekt heel wat publiek. Gisteravond was er al een uitgebreid programma en vandaag gaat de pret door, binnen en buiten. Gezien het warme weer genieten de bezoekers waarschijnlijk niet alleen van muziek, maar ook van een koud pilsje. Lees donderdag meer over Boer zoekt Band in Brabants Centrum.