De drie poffers die de zussen Marie, Jans en Anna van der Velden in vroegere tijden droegen, zijn volledig gerestaureerd in opdracht van heemkundestichting Kèk Liemt.

Teruggevonden poffers van Kleuskes gerestaureerd

46 minuten geleden

De poffers die de Liempdse zussen Marie, Jans en Anna van der Velden in vroegere tijden droegen, waren jarenlang zoek. Maar vorig jaar doken ze weer op. Tijdens de openstelling van museumboerderij De Kleuskes op zondag 21 april, worden de gerestaureerde, historische hoofddeksels tentoongesteld.

De boerderij aan de Oude Dijk 19 in Liempde is zondag geopend tussen 13.00 en 16.00 uur. De hoeve ademt nog helemaal de sfeer van een eeuw geleden. Bezoekers krijgen een inkijkje in het leven van de vrijgezelle twee broers en drie zussen Van der Velden.

Centraal staan drie gerestaureerde poffers. Deze waren jarenlang zoek, maar na de verkoop van de museumboerderij in juni 2023 werden ze plots gevonden in een verloren hoekje in de boerderij. Stichting Kinderen Van der Velden schonk de poffers aan Kèk Liemt die ze op haar beurt liet restaureren: een precisiewerk.

De openstelling houdt verband met met 10-jarig bestaan van Museum Boxtel (MuBo). Iedereen is welkom, toegang is gratis.