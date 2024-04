Watermolen aan de Molenstraat. De foto is gemaakt in de periode 1900-1934.

Watermolencomplex in Boxtel was ooit Brabants grootste

Hoe zit het met de watermolens aan het Smalwater en de Dommel? Geïnteresseerden ontdekken dit tijdens een lezing en excursie hierover die wordt gehouden in het kader van tien jaar museum MuBo. De activiteit start op de hoek Clarissenstraat-Koppel en vindt drie keer plaats: op 7 april, 19 mei en 29 juni, telkens tussen 14.00 en 17.00 uur.

Leo van Geffen en Ruud van Nooijen zijn de gidsen. Zij vertrekken op de plek waar het vroeger het Binnendommeltje naar de Dommel liep en het Molenpad begon. Eerder werd een ander startpunt gemeld.

Stoomwasscherij en -Bleekerij De Smalle Stroom lag aan het Smalwater en functioneerde vanaf plusminus 1850 tot 1970. Nabij deze locatie lag ook een dubbele watermolen. Samen met het molenhuis van Van Stekelenburg aan rivier de Dommel, vormden de objecten samen het grootste watermolencomplex van Brabant.

Deelnemers wandelen rondom het voormalige molencomplex en nemen een kijkje bij de stoomketel en de schoorsteen van de stoomwasserij. Ook wordt er een presentatie verzorgd met beelden van de historie van dit complex.

De uit voornamelijk hout opgetrokken dubbele watermolen aan het Smalwater leverde begin 1800 energie aan de eerste en toen enige papierfabriek in Boxtel. Deze verhuisde in 1819 naar het huidige Molenwijk waar aanvankelijk één en later twee windmolens de energie leverden voor de productie.

Deelname is gratis, aanmelden kan via info@muboboxtel.nl.