FilmPodiumBoxtel sluit af met Tomboy

54 minuten geleden

Met de laatste aflevering van het drieluik Verkeerd Verpakt sluit FilmPodiumBoxtel maandag 6 mei haar seizoen af. In het Muziekhuis aan de Passage Riche 4 wordt vanaf 20.15 uur Frans-Belgische coproductie Tomboy uit 2011 vertoond.

Er is iets eigenaardigs aan de hand met het tienjarige meisje Laure. Ze is in de zomervakantie verhuisd, dus heeft nog geen vrienden kunnen maken op school. Als de even oude Lisa haar aanziet voor een jongen, stelt Laure zich voor als Mikaël. Wanneer de band tussen de twee sterker wordt, begint het voor Laure steeds moeilijker te worden zich als jongen voor te doen tegenover Lisa...

Tomboy is een intiem portret waarin de Franse regisseuse en scenariste Céline Sciamma het gedrag van meisjes en jongens, meisjesjongens en jongensmeisjes, observeert. Wim van Liempt, samen met Jos Vervoort de drijvende kracht achter de Boxtelse filmclub, houdt voor aanvang een korte inleiding.

Entreekaarten à 7,50 euro zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar via www.podiumboxtel.nl of in cadeauwinkel Hebbes aan de Markt. Aan de zaal zijn geen tickets te koop.