Marktkramen verspreid over het centrum van Boxtel brachten zondag honderden bezoekers op de been. De Oranjebraderie maakte na enkele jaren afwezigheid een succesvolle rentree.

Oranjefeesten zetten Boxtel in vuur en vlam

1 uur geleden

De verjaardag van Koning Willem-Alexander wordt volop gevierd in Boxtel. Dat begint vrijdagavond 26 april al met Oranje Festival Boxtel (lees elders op deze website). Maar ook de dagen erna is er van alles te beleven in hartje Boxtel. Zo loopt er op zaterdag een vuurspuwer rond...

Basisschoolleerlingen zijn op Koningsdag al vroeg uit de veren. Tijdens de jaarlijkse scholentoernooien op de velden van sportverenigingen MEP en ODC wordt bepaald welke klas de beste hockey- en voetbalploeg vormt.

Op 27 april opent om 10.30 uur de vrijmarkt voor kinderen in het centrum van Boxtel. Vanaf 13.00 uur zijn op de Markt diverse spellen en activiteiten voor de jeugd. De organiserende stichting Boxtel Vooruit heeft dit jaar het circus als thema gekozen. Naast dat er een vuurspuwer is ingeschakeld, komt er een ouderwetse draaimolen op de Markt. Ook kunnen bezoekertjes knutselen en is er een foto-hok.

Vanaf 16.30 uur zorgt het plaatselijke SR-JR DJ-Team voor feestmuziek op de Markt. Om 19.30uur speelt de coverband MmoozZ. Zondag 28 april staat hartje Boxtel vol kramen vanwege de Oranjebraderie. De Eindhovense band Giddy Limit speelt die dag op de Markt vanaf 16.00 uur de pannen van het dak.

Voor het Oranje Festival Boxtel zijn kaartjes à 12,50 euro te koop. Alle overige activiteiten zijn gratis te bezoeken.

t De Oranjebraderie maakte vorig jaar na enkele jaren afwezigheid een succesvolle rentree. Foto: Bas van den Biggelaar.