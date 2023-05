Dorpsfeest voor Lennisheuvel in park Boscheind

1 uur geleden

Wandelen, fietsen, jeu de boules, een stormbaan en een feestavond. Dat zijn de ingrediënten voor de Lennisdag op zaterdag 8 juli in natuurpark Boscheind.

Stichting Rond Kerk en Orion organiseert de Lennisdag en pakt flink uit. Overdag zijn er diverse activiteiten voor alle leeftijdscategorieën in het dorp. Zo starten tussen 10.00 en 10.30 uur een wandel- en fietstocht van respectievelijk tien en 25 kilometer. Daarnaast is er een jeu-de-boulestoernooi dat om 10.30 uur start en de jeugd kan een prijs winnen op de stormbaan. Dit laatste is overigens ook voor volwassenen toegankelijk, er is namelijk ook een categorie voor iedereen tussen de 13 en 99 jaar, terwijl de andere groep voor jeugd van 8 tot en met 12 jaar is.

Vanaf 20.00 uur is er live muziek en een silent disco. Alle activiteiten vinden plaats in natuurpark Boscheind in het dorp. Inwoners kunnen zich inschrijven voor de sportiviteiten overdag. Deelnemen aan de wandel- of fietstocht kost zeven euro. Voor het jeu-de-boulestoernooi betalen teams van twee personen vijftien euro. Alles inclusief een lunch. De stormbaan kost 3 euro per persoon.

Inschrijven is mogelijk tot zondag 18 juni en kan via e-mail: rko.lennisheuvel@gmail.com of middels een appje naar 06-23 47 72 64.