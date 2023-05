Passen en meten op Duinendaal voor outfit

36 minuten geleden

Al enkele weken kunnen deelnemers aan de Heilig Bloedprocessie in het koetshuis van de pastorie op Duinendaal op gezette tijden hun kleding passen. Van dinsdag 30 mei tot en met vrijdag 2 juni kunnen mensen er elke avond tussen 19.00 en 20.30 uur terecht. Vooral wordt ook jeugd opgeroepen, zich op te geven.

Freek Claasen sr. was onlangs een de mensen die zich in het naaiatelier een gewaad liet aanmeten. Als verteller declameert hij het mirakelverhaal over het Heilig Bloed van Boxtel. Als de processie in volle omvang uittrekt, telt deze zo’n zeshonderd hoofdrolspelers en figuranten. In de praktijk zijn de laatste jaren niet alle groepen (volledig) bezet door gebrek aan vrijwilligers.

Geïnteresseerden kunnen zich in het koetshuis aanmelden als deelnemer. Nadere informatie is verkrijgbaar bij coördinator Marijke van Beek, telefoonnummer 06-54 68 61 51.