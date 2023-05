Terugblik op 150 jaar bestaan van Duits Lijntje

Het is inmiddels bijna 150 jaar geleden dat de eerste stoomtrein met passagiers naar Boxtel reed. Dat was op 15 juli 1873. Jos Mandos en Dik Bol van Heemkunde Boxtel geven een drietal lezingen over de geschiedenis van het Duits Lijntje.

De spoorlijn was aangelegd door de NBDS. Deze Noord-Brabants Duitse Spoorwegmaatschappij slaagde er in om veel internationale reizigers vanuit het jonge Duitsland via Boxtel naar London te laten reizen. In de eerste jaren werden er per dag meer dan 2.400 personen vervoerd. Zelfs Russen en Chinezen die in Amerika een nieuw vaderland gingen zoeken.

NIET VLEKKELOOS

In 1922 ging de NBDS failliet en nam de Nederlandse Staat de spoorlijn over. Heemkundige Mandos heeft meerdere boeken over dit Duitse Lijntje gepubliceerd. Hij vertelt op donderdag 15 juni samen met Bol over de internationale aspecten van de lijn, maar ook de rol van Station Boxtel komt uitgebreid in beeld. Want door toedoen van de Boxtelse stationschef, verliep die eerste rit in 1873 niet vlekkeloos.

DRIELUIK

Mandos en Bol maken deel uit van de spoorwerkgroep van Heemkunde Boxtel. De lezing op 15 juni maakt deel uit van een drieluik. In Kasteren en Liempde worden op respectievelijk donderdag 6 en maandag 10 juli ook een lezing over het Duits Lijntje gehouden. De twee heemkundeleden laten hun voordrachten op elkaar aansluiten en behandelen steeds andere onderwerpen.

De lezing op 15 juni vindt plaats in Bibliotheek Boxtel aan de Burgakker en begint om 20.00 uur. De voordracht van 6 juli is in café Het Groene Woud aan de Katerensestsraat 23 in Liempde en start om 19.30 uur. De derde en laatste lezing op 10 juli begint ook om 19.30 uur en is in bezoekerscentrum D’n Liempdsen Herd aan de Barrierweg 4 in Liempde.

Meer informatie via (0411) 61 67 63 of d@familiebol.nl.