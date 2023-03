Boxtelse band speelt in Vught met mannenkoor

di 21 mrt., 10:17

‘De kunst van het weglaten’, dat is waar de Boxtelse band Art of Omission voor staat. Zaterdag 6 mei treedt de muziekformatie op in Vught tijdens het voorjaarsconcert van het Vughts Mannenkoor.

De muzikale voorstelling begint vanaf 20.00 uur. De band met zangeressen Jet Mathijssen en Yvonne van Beers maar ook gitarist Jan Verschueren en toetsenist Peter van den Hurk in de gelederen, zal de zanggroep begeleiden met popsongs en ballades. Denk aan nummers als Hotel California van The Eagles en Viva la Vida van Coldplay. Kaartjes kosten 10 euro zijn te bestellen via www.theaterdespeeldoos.nl.