Vrouwen MEP stijgen drie plaatsen op ranglijst

27 minuten geleden

De standaardteams van hockeyclub MEP beleefden een prima zondag. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen hun thuiswedstrijd met 3-1. Voor de mannen komt de titel weer een stapje dichterbij. De vrouwen klommen door de thuiszege van plaats acht naar plaats vijf op de ranglijst.

Onder een koud voorjaarszonnetje startten de hockeysters van MEP voortvarend tegen Kromhouters uit Tiel. Al na enkele minuten sloeg Eva Numan de eerste strafcorner binnen: 1-0. De bezoekers waren met enkele snelle voorwaartsen gevaarlijk en trokken de stand gelijk. In die fase kwam de thuisploeg onder druk en de opbouw van achter uit verliep uiterst moeizaam. Spelverdeelster Isis Willigendael bracht echter de rust terug in de Boxtelse gelederen en zorgde voor de pauze persoonlijk voor de voorsprong. Toch bleef Kromhouters gevaarlijk. Keepster Fleur van Haaren was echter in uitstekende doen en pakte alles.

MENTAAL BREKEN

In de tweede helft speelde de Boxtelse ploeg beter. De onvermoeibare Guusje Bosma zorgde voor de nodige dreiging en dat leverde een serie corners op waaruit opnieuw Numan scoorde: 3-1. Daardoor brak Kromhouters mentaal en kon MEP beheerst de wedstrijd uit hockeyen. Wel vielen er maar liefst drie groene kaarten aan Boxtelse zijde, waardoor MEP geregeld in ondertal terecht kwam. Dat moet minder de komende weken. Zondag 28 april spelen de Boxtelse hockeyvrouwen tegen de directe concurrent voor de vijfde plaats, Fletiomare. Bij winst doet MEP uitstekende zaken. Afslag in Vleuten om 12.45 uur.

SCOREPATROON

De hockeymannen van MEP hanteren na de winterstop een andere spelwijze. Ze doen aan klantenbinding en maken het spannender voor het publiek. In de eerste competitiehelft werden de tegenstanders al voor rust overklast. Nu laat MEP de tegenstrevers eerst op voorsprong komen, om vervolgens pas in de slotfase de genadeklap uit te delen.

Zondag had Eindhoven in sportpark Molenwijk helemaal niets in te brengen. In hoog tempo werden de gasten weggetikt, maar gescoord werd er niet in de eerste helft. Dat deed Eindhoven wel in het begin van de tweede helft en zo waren de Boxtelaren weer op achtervolgen aangewezen. MEP zette er nog een tandje bij en het was duidelijk dat de Eindhovenaren dit tempo niet konden blijven volgen. De boomlange Eindhovense doelman Van Eeuwijk pakte veel, maar de strafcorner van Sam Verzijden werd hem toch te machtig: 1-1.

STORMRAM SJOERD

Coach Jaro van Eekelen vond het te lang duren voordat zijn ploeg op voorsprong kwam en bracht stormram Sjoerd Verzijden binnen de lijnen. Die had na tien maanden blessureleed aan gretigheid niets ingeboet en joeg de eerste de beste kans snoeihard tegen de touwen: 2-1. Toch werd het toen weer even spannend, omdat Eindhoven in die fase wat meer kwam opzetten. De slimme passes van Rein Scheenstra en Bram Schröder misten hun uitwerking echter niet en leverden de nodige strafcorners op. Het was opnieuw Sam Verzijden die daaruit het definitieve vonnis velde: 3-1.

De MEP-mannen komen door deze zege weer een stukje dichter bij de titel. Een belangrijke horde kan zondag 28 april in Geldrop (afslag 14.45 uur) worden genomen. Bij winst of een gelijkspel kunnen de Boxtelaren het een week later thuis afmaken.