Jongste basketballers JRC kampioen

25 minuten geleden

Het jongste team van basketbalvereniging JRC Boxtel dat competitie speelt, is zaterdag kampioen geworden. De ploeg ‘onder 10 jaar’ moest daarvoor wel de uitwedstrijd in Bladel winnen, anders zou ze als tweede eindigen op basis van onderling resultaat. Maar het duel op vreemde grond werd met grote cijfers gewonnen.

Vol goede moed en dito zin vertrok JRC U10, met de coaches Willemijn van Lammeren en Karin van der Ven naar Bladel. De Boxtelse spelertjes begonnen scherp aan het duel. De openingsscore was van Jasper van der Struijk, gevolgd door drie punten van Max van der Meijden. In de tweede periode wisten Fynn Geerts, Romaisa Mengari en Leen Rijkers geregeld de basket te vinden. In de vierde en laatste periode van de eerste helft werden scores gemaakt door Jasmijn van der Ven en Tessa Schellekens. Ruststand: 2-30.

SPELEN ALS TEAM

In de vijfde periode waren het Christabell Moses en Noor Senders die punten voor JRC op het scorebord wisten te zetten. Met een royale voorsprong zakten de Boxtelaren in de verdediging terug naar het driepuntsgebied en probeerden vanaf daar lekker te basketballen. In de zesde periode wisten ook Duuk van Giesbergen en Ilias Pijnenburg tot scoren te komen. Daardoor zorgden alle aanwezige spelers - Adnane Al-Asady was op vakantie - voor punten. JRC U10 speelde echt als een team en pakte daardoor terecht het kampioenschap: eindstand 5-42.