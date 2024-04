Irene klopt fysiek spelend Gassel op het nippertje

1 uur geleden

Irene ging zondag op bezoek bij Gassel. De elftallen speelden een wedstrijd om snel te vergeten. De Gemondenaren trokken aan het langste eind, op het nippertje.

Tegenstander Gassel had voorafgaand aan het duel slechts negen punten. Van een makkie was echter allerminst sprake. De gasten probeerden het wel maar waren slordig, veroverden bijna geen tweede ballen en gingen soms mee in het fysieke spel van Gassel. Voetballend was het in ieder geval niet best.

In de eerste helft schoten de Gemondenaren welgeteld één keer op goal van de thuisploeg. Dat schot leverde nog bijna een treffer op, de spits van de tegenstander tikte de bal een meter voor de doellijn echter over. De gastheren kwamen een paar keer goed weg, de scheidsrechter verzuimde natrappende bewegingen te bestraffen.

POEIER

Na rust was Irene wat feller. In de 85e minuut viel dan toch de 0-1, althans, dat leek zo. De grensrechter vlagde voor buitenspel en de arbiter ging hierin mee. Vijf minuten later beslisten de bezoekers de wedstrijd alsnog. De keeper van Gassel stopte een vrije trap, maar was in de rebound kansloos op een poeier van Thomas van der Lee. Een zwaarbevochten zege. Zondag 28 april speelt Irene thuis in sportpark De Laat tegen Mosa, de wedstrijd begint om 14.00 uur.