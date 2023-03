Koploper bijt zich stuk op Boxtelse tafeltennissers

Niet alleen door het gelijkspel van het eerste team tegen de koploper, beleefde Taverbo een uitstekend weekeinde. Ook dankzij de zilveren medaille van jeugdtalent Sanne van der Schoot (16) tijdens een landelijk toernooi in Den Haag heeft de tafeltennisvereniging zichzelf op de kaart gezet.

De wedstrijd tegen koploper Vriendenschaar uit Gouda op zaterdag leek voor de Boxtelse tafeltennissers een zware dobber te worden. Echter, al snel bleek er meer in het vat te zitten voor de eerste formatie van Taverbo. Bram Bakker begon namelijk goed tegen kopman Vincent Blom, maar verloor toch nipt in vijf games. Ook Johan van den Nieuwenhuizen kon de zege niet over de streep trekken, maar Sjoerd Broos slaagde hier wel in.

Met een 2-1 achterstand, begonnen Bakker en Broos aan de dubbel. De start was erg slordig en de mannen kregen zelfs een matchpoint tegen. Maar zij trokken het duel op wonderbaarlijke wijze toch naar zich toe en brachten Taverbo op gelijke hoogte.

Daarna was het stuivertje wisselen. Van den Nieuwenhuizen kon het net niet bolwerken tegen Blom, maar Bakker bracht de Boxtelse formatie weer op gelijke hoogte. Broos bleek net niet opgewassen tegen de hoge ballen en lange rally’s die tegenstander Theo Verzyl op tafel legde, maar Van den Nieuwenhuizen zette vervolgens Remco Raghunath opzij. De zege was dichtbij want Blom opgeven vanwege vanwege een blessure. Maar Bakker slaagde er niet in om de defensie van Verzyl te breken, dus stond er 5-5 op het scorebord. Toch is dit een prestatie van formaat tegen de lijstaanvoerder van de landelijke tweede divisie. Taverbo doet bovendien goede zaken en vindt aansluiting bij de middenmoot.

Zaterdag 1 april om 17.00 uur staat in Bergen op Zoom het cruciale duel tegen Het Markiezaat op het programma. De tegenstander heeft evenveel punten als Taverbo en staat met de Boxtelse ploeg op een vierde plek, de vijfde positie betekent degradatie aan het einde van de voorjaarscompetitie.

JEUGDTOERNOOI

Het Boxtelse tafeltennistalent Sanne van der Schoot leverde afgelopen een topprestatie tijdens het landelijke jeugdtoernooi in Den Haag bij de meisjes tot 17 jaar. Ze werd tweede en had zelfs de titel kunnen pakken. Uitgerekend haar teamgenoot tijdens landelijke competitiewedstrijden Lynn Schijven versloeg Van der Schoot.

Ook Lotte Schets (meisjes tot 13) behaalde een zesde plek, al had daar meer in gezeten. Yannick Paredis leverde een bijzondere prestatie. De tafeltennisser uit Budel die uitkomt voor Taverbo, traint normaal gesproken op Papendal bij de paralympische selectie. Maar tijdens dit toernooi voor jeugdspelers zonder beperking, behaalde hij een puike elfde plaats.