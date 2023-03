Discutabele goal nekt RKSV Boxtel

ma 20 mrt., 15:34

De thuiswedstrijd die RKSV Boxtel zondag tegen het Eindhovense Tivoli speelde, was niet om over naar huis te schrijven. Het niveau aan beide zijden was niet best. De elftallen creëerden amper kansen. De bezoekers trokken door een discutabele goal uiteindelijk aan het langste eind.

Valentijn Waals, speler van de thuisploeg, kon niet starten. Gino Mauriks nam zijn plek verdienstelijk in. Tot de rust zag het publiek een gezapige wedstrijs met als enige wapenfeiten schoten van Mauriks en Lars van Hamond.

In het begin van de tweede helft veerde het Boxtelse publiek even op. Na een voorzet van Van Hamond belandde de bal bij Guus van Raamsdonk. Hij scoorde echter niet, maar schoot de bal recht op de keeper. Tivoli liet zich ook niet geheel onbetuigd. De opgetrommelde doelman Marcel van den Besselaar bracht redding. Van den Besselaar keept al sinds jaar en dag in de lagere elftallen van RKSV Boxtel en staat indien nodig nog steeds zijn mannetje in de hoofdmacht.

Na ruim een uur dachten vriend en vijand dat de thuisploeg de score zou openen. Na een steekpass op Haike van Heesch omspeelde de aanvaller de doelman, maar Sander de Waal van Tivoli haalde zijn inzet van de lijn.

BUITENSPEL

In het laatste kwartier begon de wedstrijd eindelijk echt te leven. Alleen niet in positieve zin voor de Munselploeg. De tegenstander maakte namelijk na 81 minuten een discutabel doelpunt. De grensrechter van de gastheren had gevlagd voor buitenspel, maar daar ging de scheidsrechter niet in mee. Volgens alles wat Boxtels was, eiste de arbiter overigens gedurende de wedstrijd regelmatig de aandacht op met onnodige randgebeurtenissen.

RKSV Boxtel gaf de moed niet op en bleef met de lange bal op de gelijkmaker jagen, maar die viel niet. Tivoli nam de punten mee naar Eindhoven. Na het laatste fluitsignaal droop de teleurstelling ervan af bij sommige Boxtelse spelers.

Zondag 26 maart volgen er nieuwe kansen voor de roodwitten. Dan voetballen ze uit in Eindhoven, tegen Pusphaira. De aftrap daar is om 14.30 uur.